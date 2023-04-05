«Санитарный режим»: Путин отказался от личной беседы с послами

Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот заявил, что не сможет лично поговорить с иностранными послами, сообщает РИА Новости.

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По его словам, это связано с действующими санитарными ограничениями.

«Санитарные ограничения до сих пор действуют. Нам не удастся с вами поговорить лично, но уверен, такая возможность ещё неоднократно представится», - указал глава государства.

Ранее Путин заявил, что за последнее время отношения России и Евросоюза деградировали и противостояние с Москвой инициировал Брюссель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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