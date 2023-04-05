«Санитарный режим»: Путин отказался от личной беседы с послами

По его словам, это связано с действующими санитарными ограничениями.

«Санитарные ограничения до сих пор действуют. Нам не удастся с вами поговорить лично, но уверен, такая возможность ещё неоднократно представится», - указал глава государства.

Ранее Путин заявил, что за последнее время отношения России и Евросоюза деградировали и противостояние с Москвой инициировал Брюссель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».