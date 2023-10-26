В России выявили 200 тонн «неустановленной» красной икры
В России в розничной торговле выявлено почти 200 тонн красной икры неустановленного происхождения, заявили в Россельхознадзоре, сообщают «Известия».
Подозрительная продукция, в частности, обнаружена в таких торговых сетях, как «Лента», «О’кей», «Перекресток» и «Вкусвилл».
В соответствии с российским законодательством, такой продукт должен быть изъят из оборота, однако представители сетей утверждают, что пока не получали предписаний или предостережений от контрольно-надзорных органов по этому поводу.
В Россельхознадзоре заверили, что уже направили соответствующие материалы в МВД, Следственный комитет России и прокуратуру. При этом в ведомстве не уточнили, безопасна ли такая продукция для потребителей.
По словам заместителя председателя комитета Государственной Думы по защите конкуренции Сергея Лисовского, нарушений в действительности гораздо больше, так как проверки бизнеса сейчас запрещены, кроме того, возможности Россельхознадзора ограничены, в том числе ограниченным штатом сотрудников.
Икра неустановленного происхождения должна быть изъята из продажи и уничтожена, поскольку ее реализация является нарушением технического регламента ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», заявил глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.
Кроме того, как пояснил эксперт, на нарушителей должен быть наложен штраф до 600 тыс. рублей.
«Помимо конфискации продукции, предприятия, выпустившие ее в обращение, равно как и магазины, продолжающие ее реализацию, могут быть подвергнуты штрафу, а если нарушения повторяются, приостановлению деятельности», — подчеркнул Павлов.
Он также отметил, что в условиях, когда действует мораторий на проверки, недобросовестные производители пользуются ситуацией и стремятся наращивать объемы неучтенной продукции, так как, с одной стороны, выпуск такой продукции позволяет не платить налоги, а с другой — экономить на качестве, безопасности и выдерживании технологического процесса.
Ранее эксперты Роскачества рассказали, как отличить настоящую икру от имитированной, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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