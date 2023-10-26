В России выявили 200 тонн «неустановленной» красной икры

В соответствии с российским законодательством, такой продукт должен быть изъят из оборота, однако представители сетей утверждают, что пока не получали предписаний или предостережений от контрольно-надзорных органов по этому поводу.

В Россельхознадзоре заверили, что уже направили соответствующие материалы в МВД, Следственный комитет России и прокуратуру. При этом в ведомстве не уточнили, безопасна ли такая продукция для потребителей.

По словам заместителя председателя комитета Государственной Думы по защите конкуренции Сергея Лисовского, нарушений в действительности гораздо больше, так как проверки бизнеса сейчас запрещены, кроме того, возможности Россельхознадзора ограничены, в том числе ограниченным штатом сотрудников.