«Препятствие подделкам»: Названы плюсы введения маркировки красной и черной икры

Накануне Минпромторг РФ сообщил, что обязательную электронную маркировку красной и черной икры в России планируется запустить 1 апреля 2024 года. Замминистра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева отметила, что у участников эксперимента есть возможность протестировать все технические и бизнес-процессы, связанные с маркировкой продукции средствами идентификации, уже сейчас. Виталий Корнев отметил, что у маркировки есть много плюсов.

«Маркировка красной икры позволит установить ее происхождение и будет препятствовать подделкам. На рынке это и так было не очень широко распространено. Однако был достаточно большой сегмент рыночной торговли, на который могла поступать икра незаконно выловленная и изготовленная. У этого сегмента начнутся определенные сложности. Это означает, что оборот нелегальной икры будет существенно затруднен. По оценкам, доля этого оборота составляет сейчас не более 10-12%», - сказал Корнев.

В России проходит эксперимент по маркировке красной и черной икры. Он начался с 15 апреля текущего года и продлится до 31 марта 2024 года, напоминает «Радиоточка НСН».

