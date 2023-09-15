«Препятствие подделкам»: Названы плюсы введения маркировки красной и черной икры
Доля нелегального оборота черной и красной икры на российском рынке составляет не более 10-12%», отметил в эфире НСН Виталий Корнев.
Обязательная электронная маркировка красной и черной икры в РФ позволит установить ее происхождение и препятствовать обороту нелегальной продукции, заявил президент Ассоциаций производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев в интервью НСН.
Накануне Минпромторг РФ сообщил, что обязательную электронную маркировку красной и черной икры в России планируется запустить 1 апреля 2024 года. Замминистра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева отметила, что у участников эксперимента есть возможность протестировать все технические и бизнес-процессы, связанные с маркировкой продукции средствами идентификации, уже сейчас. Виталий Корнев отметил, что у маркировки есть много плюсов.
«Маркировка красной икры позволит установить ее происхождение и будет препятствовать подделкам. На рынке это и так было не очень широко распространено. Однако был достаточно большой сегмент рыночной торговли, на который могла поступать икра незаконно выловленная и изготовленная. У этого сегмента начнутся определенные сложности. Это означает, что оборот нелегальной икры будет существенно затруднен. По оценкам, доля этого оборота составляет сейчас не более 10-12%», - сказал Корнев.
В России проходит эксперимент по маркировке красной и черной икры. Он начался с 15 апреля текущего года и продлится до 31 марта 2024 года, напоминает «Радиоточка НСН».
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