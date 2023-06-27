В России появится методика определения фальсифицированной красной икры

По его словам, контроль за красной икрой усилен в связи с появившейся информацией о появлении на рынке структурированной икры под видом натуральной красной. Отмечается, что по итогам первого квартала текущего года доля имитированной и структурированной икры в общем объеме производства икры лососевых составила более 20% и имеет тенденцию к увеличению.

Ранее эксперты Роскачества рассказали, как отличить настоящую икру от имитированной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

