В России резко увеличилось число предложений о покупке поддельного QR-кода

Число предложений о покупке поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19 в России значительно выросло в последние три месяца. Об этом говорится в исследовании компании по кибербезопасности Group-IB.

По данным специалистов компании, с ноября прошлого года по январь нынешнего количество подобных незаконных предложений превысило 110 тысяч. При этом в сентябре-октябре 2021 года их было чуть более 3 тысяч. Мошенники предлагают купить в том числе официальные сертификаты о вакцинации детей «Спутником М», отмечают в Group-IB.