В России резко увеличилось число предложений о покупке поддельного QR-кода
Число предложений о покупке поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19 в России значительно выросло в последние три месяца. Об этом говорится в исследовании компании по кибербезопасности Group-IB.
По данным специалистов компании, с ноября прошлого года по январь нынешнего количество подобных незаконных предложений превысило 110 тысяч. При этом в сентябре-октябре 2021 года их было чуть более 3 тысяч. Мошенники предлагают купить в том числе официальные сертификаты о вакцинации детей «Спутником М», отмечают в Group-IB.
Чаще всего подобные услуги можно встретить в Telegram-каналах, на специализированных сайтах, в социальных сетях и на теневых форумах.
Аналитики отмечают, что цена на поддельные сертификаты и QR-коды немного уменьшились по сравнению с осенью. Сейчас они варьируются от 5 тысяч до 8 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что Россия направила в Евросоюз заявку на присоединение к механизму проверки сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции.
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