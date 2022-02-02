В России резко увеличилось число предложений о покупке поддельного QR-кода

Число предложений о покупке поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19 в России значительно выросло в последние три месяца. Об этом говорится в исследовании компании по кибербезопасности Group-IB.

По данным специалистов компании, с ноября прошлого года по январь нынешнего количество подобных незаконных предложений превысило 110 тысяч. При этом в сентябре-октябре 2021 года их было чуть более 3 тысяч. Мошенники предлагают купить в том числе официальные сертификаты о вакцинации детей «Спутником М», отмечают в Group-IB.

Отменяем пандемию: Пройдет ли Россия «западный путь» в борьбе с «омикроном»

Чаще всего подобные услуги можно встретить в Telegram-каналах, на специализированных сайтах, в социальных сетях и на теневых форумах.

Аналитики отмечают, что цена на поддельные сертификаты и QR-коды немного уменьшились по сравнению с осенью. Сейчас они варьируются от 5 тысяч до 8 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что Россия направила в Евросоюз заявку на присоединение к механизму проверки сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МошенникиВакцинацияQR-код
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры