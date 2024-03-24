В Белом доме заявили о непричастности Украины к теракту
24 марта 202406:01
Киев не причастен к теракту в «Крокус Сити Холл», сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон.
По ее словам, полную ответственность за эту атаку несет «ИГИЛ» (террористическая организация, запрещенная в России).
Ранее политолог Сергей Марков заявил, что были сообщения о том, что ИГИЛ взял на себя ответственность за теракт. По его словам, они оказались фейком, которые распространяют связанные с Украиной Telegram-каналы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru