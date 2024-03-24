В Белом доме заявили о непричастности Украины к теракту

Киев не причастен к теракту в «Крокус Сити Холл», сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон.

Посол Антонов: Нельзя спешить с выводами о причастности ИГ к теракту

По ее словам, полную ответственность за эту атаку несет «ИГИЛ» (террористическая организация, запрещенная в России).

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что были сообщения о том, что ИГИЛ взял на себя ответственность за теракт. По его словам, они оказались фейком, которые распространяют связанные с Украиной Telegram-каналы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: пресс-служба губернатора Московской области Андрея Воробьёва
ТЕГИ:МоскваТерактыСШАУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры