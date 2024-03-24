Бурдж-Халифа окрасилась цветами российского флага
Небоскреб Бурдж-Халифа, который находится в Дубае, и является самой высокой башней в мире, окрасился в цвета флага России в знак памяти о жертвах теракта в «Крокус Сити Холл», сообщает официальное государственное агентство новостей ОАЭ WAM.
Также окрасили в цвета российского флага штаб-квартиру нефтегазовой компании ADNOC, отель Бурдж Аль-Араб и Дубайскую рамку.
Российский актер и телеведущий Сергей Светлаков рассказал, как пережил теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл».
Теракт произошел 22 марта перед началом концерта группы «Пикник». Огонь открыли по посетителям, после чего начался пожар. В результате погибли 133 человека человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru