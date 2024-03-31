В России прошли акции в память о жертвах теракта в «Крокусе»
Во многих городах России прошли акции в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает ТАСС.
На улицах волонтеры создавали «огненные картины» из свечей. Россияне несли цветы и мягкие игрушки к стихийным мемориалам.
Мероприятия состоялись в Сочи, Краснодаре, Екатеринбурге, Оренбурге, Якутске, в Запорожской и Херсонской областях, ДНР.
О проведении мемориальных мероприятий сообщили также власти Волновахи, Дебальцева, Тельманова, Тореза и других городов.
Следственная группа Следственного комитета РФ смогла установить личности 134 погибших в результате теракта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru