В России прошли акции в память о жертвах теракта в «Крокусе»

Во многих городах России прошли акции в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает ТАСС.

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На улицах волонтеры создавали «огненные картины» из свечей. Россияне несли цветы и мягкие игрушки к стихийным мемориалам.

Мероприятия состоялись в Сочи, Краснодаре, Екатеринбурге, Оренбурге, Якутске, в Запорожской и Херсонской областях, ДНР.

О проведении мемориальных мероприятий сообщили также власти Волновахи, Дебальцева, Тельманова, Тореза и других городов.

Следственная группа Следственного комитета РФ смогла установить личности 134 погибших в результате теракта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Михаил Терещенко
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