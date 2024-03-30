Бастрыкину доложили об установлении 134 личностей погибших в теракте в «Крокус Сити Холле»
Следственная группа Следственного комитета РФ смогла установить личности 134 погибших в результате теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
«На данный момент следствию удалось установить личности 134 погибших в результате теракта. По другим, пока неустановленным погибшим, проводятся генетические экспертизы», - сообщают в ведомстве.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин на оперативном совещании заслушал отчет о ходе расследования уголовного дела о террористическом акте в Красногорске. Он поручил восстановить подетальное установление событий, которые произошли перед терактом. По его мнению, это позволит установить «весь круг соучастников, а главное, его организаторов и заказчиков».
По словам главы следственной группы СК РФ, следователи, криминалисты и эксперты работают в круглосуточном режиме. Они проводят следственные действия с обвиняемыми, в том числе на месте преступления.
Ранее главное управление МЧС РФ по Московской области обновило данные о пострадавших во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» Красногорска 22 марта - их количество выросло до 551, погибших - до 144, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru