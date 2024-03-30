В Москве простились с мужчиной, умершим после спасения людей из «Крокуса»
В церкви Сурб Хач в Армянском храмовом комплексе Москвы простились с Кареном Енгибаряном, который всю ночь спасал людей, пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщается на сайте Союза армян России.
«Церковь Сурб Хач в Храмовом комплексе на Олимпийском проспекте не в состоянии вместить всех тех, кто пришел отдать дань памяти нашему соотечественнику, случайно оказавшемуся недалеко от места трагедии и ринувшемуся на помощь незнакомым людям», - подчеркнули в Союзе армян.
Енгибарян умер в возрасте 35 лет. Спасая людей 22 марта, помогая добраться до медиков, мужчина надышался угарным газом и подхватил простуду. В больнице состояние Енгибаряна ухудшилось, он скончался, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru