Минюст опубликовал показания против Трампа об изнасиловании по делу Эпштейна
Федеральное бюро расследований в 2020 году получило неподтвержденную информацию, в которой утверждалось о возможном изнасиловании женщины с участием президента США Дональда Трампа и финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом следует из документов, опубликованных Минюстом США в составе материалов по делу Эпштейна, сообщает РИА Новости.
Согласно документам, на горячую линию ФБР позвонил мужчина, который пересказал содержание давнего разговора с одной из предполагаемых жертв Эпштейна. По его словам, женщина утверждала, что стала жертвой изнасилования со стороны Эпштейна и Трампа. В заявлении указывалось, что некая третья женщина с необычным именем якобы привела ее в роскошный отель или здание, где, по ее версии, и произошло преступление.
Мужчина сообщил, что рекомендовал возможной пострадавшей обратиться в правоохранительные органы, что она впоследствии сделала. Позднее, как утверждается в документе, ему стало известно, что эта женщина якобы покончила с собой.
В материалах подчеркивается, что изложенные сведения не были подтверждены и зафиксированы ФБР в качестве информации, поступившей от третьего лица, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экспорт нефти из России вырос до максимума за 2,5 года
- СМИ: Швейцария с 2022 года выслала около 100 граждан Украины
- Санта-Клаус вылетел с Северного полюса для раздачи подарков
- Россиянам рассказали, какие гирлянды безопасны для глаз
- СМИ: В Лувре усилили защиту окна после ограбления музея
- Генштаб ВСУ подтвердил выход из Северска
- Минюст опубликовал показания против Трампа об изнасиловании по делу Эпштейна
- Россиянам объяснили, кому лучше отказаться от мандаринов на Новый год
- Таиланд сохранит для россиян 60-дневный безвиз
- СМИ: Группа россиян подала иск к РКН и Минцифры из-за ограничений в мессенджерах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru