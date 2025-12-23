Минюст опубликовал показания против Трампа об изнасиловании по делу Эпштейна

Федеральное бюро расследований в 2020 году получило неподтвержденную информацию, в которой утверждалось о возможном изнасиловании женщины с участием президента США Дональда Трампа и финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом следует из документов, опубликованных Минюстом США в составе материалов по делу Эпштейна, сообщает РИА Новости.

Согласно документам, на горячую линию ФБР позвонил мужчина, который пересказал содержание давнего разговора с одной из предполагаемых жертв Эпштейна. По его словам, женщина утверждала, что стала жертвой изнасилования со стороны Эпштейна и Трампа. В заявлении указывалось, что некая третья женщина с необычным именем якобы привела ее в роскошный отель или здание, где, по ее версии, и произошло преступление.