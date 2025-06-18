Два человека пострадали при обрушении на шахте на Урале

Обрушение произошло на шахте компании «Русал» «Черемуховская глубокая» в Свердловской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.

Отмечается, что на объекте обрушилась стенка одной из выработок. Работавших там шахтеров оперативно подняли на поверхность. В результате ЧП пострадали двое рабочих.

«Предварительно, двое проходчиков горных капитальных работ, 1974 и 1975 года рождения получили травмы, подняты на поверхность», - рассказали в прокуратуре.

Пострадавших госпитализировали.

Ранее на шахте «Комсомольская» в Воркуте произошла остановка вентилятора главного проветривания, были эвакуированы 115 человек, пишет RT.

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:ОбрушениеПострадавшиеШахтыСвердловская Область

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