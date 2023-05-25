В результате обстрела ВСУ Горловки пострадали семь человек
25 мая 202319:05
Украинская армия 25 мая обстреляла Горловку в Донецкой республике, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Иван Приходько.
По его словам, удар пришелся на жилой массив «Строитель» в Никитовском районе.
Число пострадавших мирных жителей увеличилось до семи. Среди них двое детей. Также повреждены пять автомобилей.
Украинская армия 11 мая нанесла удар по центру Горловки. ВСУ выпустили семь ракет из реактивной системы залпового огня «Град», передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru