В Славянске-на-Кубани обнаружили обломки нескольких БПЛА

Обломки беспилотников обнаружили по нескольким адресам в Славянске-на-Кубани. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

По данным ведомства, фрагменты БПЛА рухнули на территории нефтеперерабатывающего завода. Загорелся автомобиль «Газель», огонь ликвидировали. Обошлось без пострадавших.

Позже обломки нашли еще по ряду адресов, они упали в четырех дворах и на придомовых территориях.

«По двум адресам в зданиях повреждены окна, в одном из них оборваны электрические провода. По третьему – повреждены кровля дома, навес и хозпостройки», - отметили в оперштабе.

Отмечается, что никто не пострадал.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью 13 августа в Краснодарском крае уничтожили пять беспилотников ВСУ, пишет Ura.ru.

