В Южно-Китайском море ВМС Китая вытеснили эсминец США
Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вытеснили американский эсминец USS Higgins из территориальных вод острова Хуанъянь в Южно-Китайском море. Об этом говорится в сообщении Южной зоны боевого командования армии.
По данным НОАК, 13 августа эсминец без разрешения правительства Китая незаконно вторгся в территориальные воды страны.
«Южная зона боевого командования НОАК организовала ВМС для его контроля и вытеснения в соответствии с законом», - указали в военном ведомстве.
Между тем Китай нарастил свой ядерный потенциал. Как отметил старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения Павел Подвиг в беседе с Ura.ru, несколько лет назад у КНР было 200 ядерных боеголовок, сейчас их уже 500, затем «будет полторы тысячи и больше», и США обеспокоены этим.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru