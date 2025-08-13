Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вытеснили американский эсминец USS Higgins из территориальных вод острова Хуанъянь в Южно-Китайском море. Об этом говорится в сообщении Южной зоны боевого командования армии.

По данным НОАК, 13 августа эсминец без разрешения правительства Китая незаконно вторгся в территориальные воды страны.

«Южная зона боевого командования НОАК организовала ВМС для его контроля и вытеснения в соответствии с законом», - указали в военном ведомстве.

Между тем Китай нарастил свой ядерный потенциал. Как отметил старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения Павел Подвиг в беседе с Ura.ru, несколько лет назад у КНР было 200 ядерных боеголовок, сейчас их уже 500, затем «будет полторы тысячи и больше», и США обеспокоены этим.

