В результате обстрела Горловки женщина получила ранение, четыре дома повреждены
27 мая 202400:17
Вооруженные силы Украины вновь открыли огонь по мирным жителям ДНР, сообщает «РЕН ТВ».
Под ударом оказалась Горловка, где в результате обстрела пострадала женщина. Также снаряды повредили четыре жилых дома.
Ранее Украина применила кассетные боеприпасы при обстреле Горловки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru