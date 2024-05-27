В результате обстрела Горловки женщина получила ранение, четыре дома повреждены

Вооруженные силы Украины вновь открыли огонь по мирным жителям ДНР, сообщает «РЕН ТВ».

ВСУ впервые нанесли удар по ДНР ракетой MGM-140 ATACMS с кассетной боевой частью

Под ударом оказалась Горловка, где в результате обстрела пострадала женщина. Также снаряды повредили четыре жилых дома.

Ранее Украина применила кассетные боеприпасы при обстреле Горловки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/Aksenov82
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