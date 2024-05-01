Украина применили кассетные боеприпасы при обстреле Горловки

Военные Украины применили кассетные боеприпасы при обстреле Горловки, сообщает РИА Новости.

В Белгородской области ВСУ обстреляли село Муром

В результате были ранены ребенок и женщина. На месте обстрела осталось множество небольших воронок, характерных при применении кассетных боеприпасов. Также были найдены фрагменты снарядов.

В микрорайоне выбиты множество окон. Повреждения получили как минимум три гражданских автомобиля.

Ранее ВСУ обстреляли село Старый Хутор в Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал губернатора Вячеслава Гладкова
ТЕГИ:ВСУОбстрелГорловка

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