Украина применили кассетные боеприпасы при обстреле Горловки

В результате были ранены ребенок и женщина. На месте обстрела осталось множество небольших воронок, характерных при применении кассетных боеприпасов. Также были найдены фрагменты снарядов.

В микрорайоне выбиты множество окон. Повреждения получили как минимум три гражданских автомобиля.

Ранее ВСУ обстреляли село Старый Хутор в Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

