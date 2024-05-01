Украина применили кассетные боеприпасы при обстреле Горловки
1 мая 202405:01
Военные Украины применили кассетные боеприпасы при обстреле Горловки, сообщает РИА Новости.
В результате были ранены ребенок и женщина. На месте обстрела осталось множество небольших воронок, характерных при применении кассетных боеприпасов. Также были найдены фрагменты снарядов.
В микрорайоне выбиты множество окон. Повреждения получили как минимум три гражданских автомобиля.
Ранее ВСУ обстреляли село Старый Хутор в Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru