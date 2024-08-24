В результате атаки дронов на Воронежскую область пострадали два человека

В результате атаки украинских дронов на Воронежскую область пострадали два человека. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, одна раненая женщина в тяжелом состоянии была доставлена в больницу, а вторая пострадавшая от госпитализации отказалась.

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24 августа в Острогожском районе Воронежской области в трех поселениях был объявлен режим ЧС для ликвидации последствий пожара. Возгорание началось в результате детонации взрывоопасных объектов. По сообщениям Гусева, из одного населенного пункта и СНТ было эвакуировано примерно 200 граждан.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на 24 августа над Воронежской областью было сбито пять украинских дронов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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