В результате атаки дронов на Воронежскую область пострадали два человека

В результате атаки украинских дронов на Воронежскую область пострадали два человека. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, одна раненая женщина в тяжелом состоянии была доставлена в больницу, а вторая пострадавшая от госпитализации отказалась.