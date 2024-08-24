Алаудинов: ВС России освободили от ВСУ населенный пункт под Курском

ВС России освободили от ВСУ еще один населенный пункт в Курской области. Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

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По его словам, подразделение 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота взяли населенный пункт. Алаудинов добавил, что сейчас в регионе идет зачистка территорий.

«Мы здесь наверху удерживаем и уничтожаем противника», – отметил он в интервью ТАСС.

Ранее Алаудинов рассказал об уничтожении более половины ресурсов ВСУ на курском направлении, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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