Алаудинов: ВС России освободили от ВСУ населенный пункт под Курском
ВС России освободили от ВСУ еще один населенный пункт в Курской области. Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
По его словам, подразделение 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота взяли населенный пункт. Алаудинов добавил, что сейчас в регионе идет зачистка территорий.
«Мы здесь наверху удерживаем и уничтожаем противника», – отметил он в интервью ТАСС.
Ранее Алаудинов рассказал об уничтожении более половины ресурсов ВСУ на курском направлении, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru