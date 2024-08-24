В трех поселениях Воронежской области ввели режим ЧС после атаки дронов

Ранее Минобороны отчиталось, что в Воронежской области уничтожили пять БПЛА самолетного типа.

Как отметил губернатор, в результате атаки пострадали две женщины, одну из них госпитализировали в тяжелом состоянии. Для «ликвидации последствий пожара и детонации взрывоопасных объектов» был введен режим ЧС в Острогожском районе. Власти эвакуировали около 200 жителей одного села и одного СНТ, для живущих в соседнем населенном пункте провели инструктаж по мерам безопасности.

По предварительной информации, гражданские строения не пострадали при атаке.

«Из-за повреждения линии электропередач в одном из сел... могут наблюдаться перебои с электроснабжением», — написал Гусев.

