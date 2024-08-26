В результате атаки БПЛА в Саратове и Энгельсе повреждены дома
26 августа 202406:15
Система противоракетной обороны ликвидировала беспилотники Вооруженных сил Украины в Саратовской области, сообщил в Telegram глава региона Роман Бусаргин.
По его словам, обломки попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе. Все экстренные службы работают в усиленном режиме.
Ранее украинские беспилотники атаковали автомобиль в Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru