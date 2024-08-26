В результате атаки БПЛА в Саратове и Энгельсе повреждены дома

Система противоракетной обороны ликвидировала беспилотники Вооруженных сил Украины в Саратовской области, сообщил в Telegram глава региона Роман Бусаргин.

Силы ПВО за сутки сбили 41 украинский беспилотник

По его словам, обломки попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе. Все экстренные службы работают в усиленном режиме.

Ранее украинские беспилотники атаковали автомобиль в Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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