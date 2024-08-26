Украинские беспилотники атаковали автомобиль в Белгородской области

Два украинских беспилотных летательных аппарата атаковали легковой автомобиль на белгородской трассе, сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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В результате ранения получили два человека, которые ехали по трассе Красная Яруга – Вязовое. Мужчине и 17-летней девушке с минно-взрывными травмами, сотрясением головного мозга и различными осколочными ранениями оказана первая помощь в Краснояружской ЦРБ.

Машина полностью сгорела.

Ранее ВСУ атаковали Шебекинский и Грайворонский округа Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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