Украинские беспилотники атаковали автомобиль в Белгородской области
Два украинских беспилотных летательных аппарата атаковали легковой автомобиль на белгородской трассе, сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В результате ранения получили два человека, которые ехали по трассе Красная Яруга – Вязовое. Мужчине и 17-летней девушке с минно-взрывными травмами, сотрясением головного мозга и различными осколочными ранениями оказана первая помощь в Краснояружской ЦРБ.
Машина полностью сгорела.
Ранее ВСУ атаковали Шебекинский и Грайворонский округа Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru