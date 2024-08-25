Силы ПВО за сутки сбили 41 украинский беспилотник

Силы противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 41 украинский беспилотник, заявили в воскресенье в Министерстве обороны РФ.

В Белгороде беспилотник атаковал аэропорт

По данным ведомства, также уничтожено восемь реактивных снарядов HIMARS американского производства.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь реактивных снарядов HIMARS производства США и 41 беспилотный летательный аппарат», - сказано в сообщении.

Накануне силы ПВО РФ сбили три оперативно-тактические ракеты ATACMS и пять авиационных бомб Hammer, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:Минобороны РФБеспилотникиПВО

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