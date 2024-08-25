Силы ПВО за сутки сбили 41 украинский беспилотник
25 августа 202413:47
Силы противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 41 украинский беспилотник, заявили в воскресенье в Министерстве обороны РФ.
По данным ведомства, также уничтожено восемь реактивных снарядов HIMARS американского производства.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь реактивных снарядов HIMARS производства США и 41 беспилотный летательный аппарат», - сказано в сообщении.
Накануне силы ПВО РФ сбили три оперативно-тактические ракеты ATACMS и пять авиационных бомб Hammer, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru