В расследовании посадки самолета «Уральских авиалиний» нашли 15 нарушений
В расследовании аварийной посадки самолета «Уральских авиалиний» под Новосибирском 12 сентября нашли 15 ошибок и противоречий, пишут «Известия».
Помимо нарушений комиссия по расследованию пропустила низкий уровень пилотов, посадивших авиасудно в поле, написал глава Росавиации Дмитрий Ядров в письме к Западно-Сибирскому территориальному управлению агентства.
По информации газеты, комиссия обнаружила данные, которые не подтверждались записью переговоров экипажа, а также обман командира самолета об индикации убранного положения шасси. Также отмечается, что в документе есть описание расчета пилотами топлива для посадки на запасной аэродром, однако в расшифровке переговоров ничего подобного нет.
Ранее экс-заместитель министра гражданской авиации СССР Олег Смирнов в интервью «Радиоточке НСН» оценил итоги расследования аварийной посадки самолета в поле. Он признал ошибки экипажа, но посчитал, что пойти на это их вынудила авиакомпания.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru