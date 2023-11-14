Глава «Рособоронэкспорта» сообщил о высоком спросе на российские самолеты
Зарубежные страны хотят купить до 50 российских военных самолетов Ил-76МД-90А, рассказал гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, передает РИА Новости.
Он не стал называть страны, но отметил, что интерес большой, в том числе из ближневосточного региона. Также по его словам, на данном этапе идут переговорные процессы о поставках.
Объединенная авиастроительная корпорация (входит в госкорпорацию «Ростех») в следующем году поставит авиакомпаниям 22 российских самолета SJ-100. Об этом заявил президент ОАК Юрий Слюсарь, передает РИА Новости. В августе опытный образец импортозамещенного SJ-100 совершил первый полет.
До этого ОАК передала Минобороны очередную партию многофункциональных истребителей Су-35С. Воздушные суда поколения 4++, произведенные Комсомольским-на-Амуре авиазаводом им. Гагарина, прошли цикл наземных и летных испытаний, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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