В РАН опровергли выход из строя станций мониторинга из-за взрыва в Нёноксе
Глава межведомственного научного совета по радиохимии при президиуме РАН и Росатоме Борис Мясоедов в эфире НСН объяснил, почему не стоит опасаться повторения ЧП на территории других станций мониторинга ядерных испытаний.
Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) сообщила о проблемах с передачей данных от еще двух станций мониторинга ядерных испытаний в России. Уточняется, что в последний раз информация была получена во вторник, 13 августа. Речь идет о станциях в чукотском городе Билибино и селе Залесово в Алтайском крае. Накануне сообщалось, что спустя два дня после взрыва под Северодвинском 8 августа, сбои произошли на двух других станциях, в Дубне и Кирове. Исполнительный секретарь ОДВЗЯИ Лассина Зербо 18 августа опубликовал в своем Twitter карту возможного распространения «гипотетических частиц» после взрыва.
Глава межведомственного научного совета по радиохимии при президиуме РАН и Росатоме Борис Мясоедов в беседе с НСН заверил, что никакой опасности выхода оборудования из строя нет.
«По этой проблеме вчера наш президент достаточно ответил, что никакой радиационной опасности нет. Тем более, станции даже, когда проводились подземные и иные испытания ядерного оружия, фиксирующие станции работали нормально и никогда не выходили из строя. Кроме всяких технических причин в результате каких-то событий. Так что того, что может станция выйти из строя из-за того, что произошло это событие, просто не может быть», - заключил собеседник НСН.
Ранее НСН сообщила, что обозреватель англоязычной гонконгской газете South China Morning Post Дональд Кёрк отказался считать Северную Корею самой большой ядерной угрозой в мире. Автор отмечает, что значительно выросла «российская угроза» после решения Трампа вывести Соединенные Штаты из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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