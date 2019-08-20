В РАН опровергли выход из строя станций мониторинга из-за взрыва в Нёноксе

Глава межведомственного научного совета по радиохимии при президиуме РАН и Росатоме Борис Мясоедов в беседе с НСН заверил, что никакой опасности выхода оборудования из строя нет.

«По этой проблеме вчера наш президент достаточно ответил, что никакой радиационной опасности нет. Тем более, станции даже, когда проводились подземные и иные испытания ядерного оружия, фиксирующие станции работали нормально и никогда не выходили из строя. Кроме всяких технических причин в результате каких-то событий. Так что того, что может станция выйти из строя из-за того, что произошло это событие, просто не может быть», - заключил собеседник НСН.

Ранее НСН сообщила, что обозреватель англоязычной гонконгской газете South China Morning Post Дональд Кёрк отказался считать Северную Корею самой большой ядерной угрозой в мире. Автор отмечает, что значительно выросла «российская угроза» после решения Трампа вывести Соединенные Штаты из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

