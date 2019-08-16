Россию назвали большей ядерной угрозой, чем КНДР

Автор отмечает, что значительно выросла «российская угроза» после решения Трампа вывести Соединенные Штаты из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«После того, как в этом месяце ДРМСД был отправлен в мусорную кучу, все будут производить больше ракет, чем когда-либо. США ищут базы для размещения ракет в Азии, в то время как Россия добавляет базы, которые у нее есть между российским Дальним Востоком - который находится очень близко к Аляске - и его границей с восточноевропейскими странами, которые раньше были спутниками Советского Союза, пока он не распался вскоре после вступления в силу ДРМСД», — передает спецкор НСН мнение обозревателя гонконгской газеты.

Дональд Кёрк также пишет, что на прошлой неделе, возможно, стало больше известно о российской новой ракетной программе, когда неудачные испытания новой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник» привели к взрыву на военном полигоне под Северодвинском.

Напомним, что по официальной версии российской стороны, трагедия под Северодвинском в Архангельской области стала результатом испытания жидкостной реактивной двигательной установки.

