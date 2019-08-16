Россию назвали большей ядерной угрозой, чем КНДР
Своим выходом из ДРСМД Соединенные Штаты сделали мир более опасным, и самую большую опасность представляет далеко не КНДР, пишет South China Morning Post. Подробнее в материале НСН.
Обозреватель англоязычной гонконгской газете South China Morning Post Дональд Кёрк отказался считать Северную Корею самой большой ядерной угрозой в мире.
«Во-первых, у нас гораздо больше опасений по поводу растущих ракетных амбиций России и Китая, чем Северной Кореи. Во-вторых, Северная Корея просто выбрасывает свои крайне необходимые ресурсы на ядерное оружие и ракеты, независимо от радиуса действия, в то время как Ким совсем не готов к тому, чтобы боеголовки были установлены и выпущены по-настоящему», — цитирует спецкор НСН статью South China Morning Post.
Автор отмечает, что значительно выросла «российская угроза» после решения Трампа вывести Соединенные Штаты из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
«После того, как в этом месяце ДРМСД был отправлен в мусорную кучу, все будут производить больше ракет, чем когда-либо. США ищут базы для размещения ракет в Азии, в то время как Россия добавляет базы, которые у нее есть между российским Дальним Востоком - который находится очень близко к Аляске - и его границей с восточноевропейскими странами, которые раньше были спутниками Советского Союза, пока он не распался вскоре после вступления в силу ДРМСД», — передает спецкор НСН мнение обозревателя гонконгской газеты.
Дональд Кёрк также пишет, что на прошлой неделе, возможно, стало больше известно о российской новой ракетной программе, когда неудачные испытания новой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник» привели к взрыву на военном полигоне под Северодвинском.
Напомним, что по официальной версии российской стороны, трагедия под Северодвинском в Архангельской области стала результатом испытания жидкостной реактивной двигательной установки.
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