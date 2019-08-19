В США заподозрили Россию в сокрытии деталей взрыва под Архангельском

Работающие в рамках контроля за выполнением Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний две мониторинговые станции, в Кирове и Дубне, перестали выдавать данные после взрыва на военном полигоне в Архангельской области. Об этом пишет The Wall Street Journal.

«Две российские мониторинговые станции, предназначенные для обнаружения ядерной радиации, затихли вскоре после взрыва на испытательном полигоне в этом месяце, что вызвало обеспокоенность у наблюдателей тем, что российское правительство пытается ограничить распространение сведений об аварии», — цитирует спецкор НСН публикацию WSJ.