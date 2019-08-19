В США заподозрили Россию в сокрытии деталей взрыва под Архангельском

Две российские мониторинговые станции перестали работать после взрыва под Сереводвинском в начале августа, пишет WSJ. Подробнее в материале НСН.

Работающие в рамках контроля за выполнением Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний две мониторинговые станции, в Кирове и Дубне, перестали выдавать данные после взрыва на военном полигоне в Архангельской области. Об этом пишет The Wall Street Journal.

«Две российские мониторинговые станции, предназначенные для обнаружения ядерной радиации, затихли вскоре после взрыва на испытательном полигоне в этом месяце, что вызвало обеспокоенность у наблюдателей тем, что российское правительство пытается ограничить распространение сведений об аварии», — цитирует спецкор НСН публикацию WSJ.

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Как сообщил изданию глава организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо, российские представители объяснили сбой в выдаче данных мониторинговыми станциями «проблемами со связью и сетью».

Напомним, что взрыв на военном объекте под Северодвинском произошел 8 августа. По версии американской разведки, гибель семерых людей была связана с неудачным испытанием новейшей ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. По официальной версии России, трагедия стала результатом испытания жидкостной реактивной двигательной установки.

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Фото: pixabay.com
ТЕГИ:Американские СМИАрхангельская Область

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