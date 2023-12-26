В районе порта в Феодосии раздаются взрывы

В районе порта в Феодосии слышны взрывы, сообщает Telegram-канал Mash.

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По предварительным данным, там работают системы противоракетной обороны. По словам местных жителей, слышны громкие хлопки и виднеются клубы дыма.

В домах дребезжали окна. Движение по Крымскому мосту перекрыто.

Как заявил глава Крыма Сергей Аксёнов, территория порта оцеплена, пожар локализован. По его словам, жители нескольких домов будут отселены.

Ранее туристы заявили, что в Феодосии произошел взрыв, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/Aksenov82
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