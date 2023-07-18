Туристы сообщили о взрыве в Феодосии

В Феодосии произошел взрыв, рассказала находящаяся там туристка из Москвы Елена.

По ее словам, она услышала звук взрыва, после чего были слышны звуки мигалок. Люди выглядывали из своих окон, люди начали расходиться с пляжа. Минут через пять все затихло, сообщила женщина «Газете.Ru».

Жительница Москвы добавила, что до взрыва в воздухе слышала работающий двигатель. Взрыв произошел минут через десять.

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Информация о звуках взрыва также появилась в соцсетях. Предположительно, над городом сработала система ПВО. Официальные власти ничего о происшествии пока не сообщали.

Атаки дронов не угрожают туристам в Крыму, они направлены на военные объекты, заявил член Общественной палаты Республики Крым, член совета КРО «ОПОРА РОССИИ», эксперт АСИ Олег Кузнецов в пресс-центре НСН.


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Фото: t.me/Aksenov82
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