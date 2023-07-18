Туристы сообщили о взрыве в Феодосии

В Феодосии произошел взрыв, рассказала находящаяся там туристка из Москвы Елена.

По ее словам, она услышала звук взрыва, после чего были слышны звуки мигалок. Люди выглядывали из своих окон, люди начали расходиться с пляжа. Минут через пять все затихло, сообщила женщина «Газете.Ru».

Жительница Москвы добавила, что до взрыва в воздухе слышала работающий двигатель. Взрыв произошел минут через десять.