В ЛНР задержали причастного к удару по Луганску ракетами Storm Shadow
Гражданина Украины, причастного к ракетному удару по Луганску в мае 2023 года, задержали на территории ЛНР. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на республиканское управление Федеральной службы безопасности (ФСБ).
По данным правоохранителей, житель ЛНР передавал Службе безопасности Украины информацию о местах дислокации подразделений российской армии и о различных объектах на территории республики. Мужчина причастен к удару по Луганску ракетами Storm Shadow.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о шпионаже.
Украинские войска обстреляли Луганск 12 мая 2023 года. По городу выпустили две крылатые ракеты Storm Shadow. Ранения получили шесть детей, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ЛНР задержали причастного к удару по Луганску ракетами Storm Shadow
- Автомобиль с пассажирами провалился под лед на Байкале
- Товарооборот России и США с 2013 года сократился в семь раз
- Первый пуск ракеты «Ангара-А5» наметили на 9 апреля
- Собчак назвала возможное признание Аллы Пугачевой иноагентом большой ошибкой
- Криптобиржа Beribit: Силовики не нашли нарушений при обысках в офисе в Москве
- Wildberries закроет часть пунктов выдачи в Белгородской области
- В Москве мужчина поджег за деньги квартиру и машину
- Константин Богомолов призвал вкладывать больше денег в подготовку постановщиков
- В Краснодаре из ТЦ из-за угрозы минирования эвакуировали около 1500 человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru