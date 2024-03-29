В ЛНР задержали причастного к удару по Луганску ракетами Storm Shadow

Гражданина Украины, причастного к ракетному удару по Луганску в мае 2023 года, задержали на территории ЛНР. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на республиканское управление Федеральной службы безопасности (ФСБ).

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По данным правоохранителей, житель ЛНР передавал Службе безопасности Украины информацию о местах дислокации подразделений российской армии и о различных объектах на территории республики. Мужчина причастен к удару по Луганску ракетами Storm Shadow.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о шпионаже.

Украинские войска обстреляли Луганск 12 мая 2023 года. По городу выпустили две крылатые ракеты Storm Shadow. Ранения получили шесть детей, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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