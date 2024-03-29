В ЛНР задержали причастного к удару по Луганску ракетами Storm Shadow

По данным правоохранителей, житель ЛНР передавал Службе безопасности Украины информацию о местах дислокации подразделений российской армии и о различных объектах на территории республики. Мужчина причастен к удару по Луганску ракетами Storm Shadow.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о шпионаже.

Украинские войска обстреляли Луганск 12 мая 2023 года. По городу выпустили две крылатые ракеты Storm Shadow. Ранения получили шесть детей, напоминает «Радиоточка НСН».

