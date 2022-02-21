В районе аэропорта Донецка прогремел взрыв
21 февраля 202211:26
Взрыв прогремел в районе аэропорта Донецка, передает РИА Новости.
По данным агентства, хлопок был слышен на расстоянии нескольких километров.
Ранее стало известно, что диверсионная группа Вооруженных сил Украины (ВСУ) попыталась с юга прорваться на территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Украинские силовики подорвали склад ракетно-артиллерийского вооружения и вступили в бой с силами Народной милиции ДНР.
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21 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru