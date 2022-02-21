Украинские диверсанты проникли на территорию ДНР

Украинская диверсионная группа попыталась проникнуть в ДНР на юге. Об этом сообщило Министерство госбезопасности республики.

Отмечается, что был подорван склад ракетно-артиллерийского вооружения ДНР. Военные со стороны республики перекрыли главные пути сообщения, ведется бой.

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Ранее в понедельник представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о том, что здания школ в двух районах Донецка пострадали в результате обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ).


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДНРВойна В Донбассе
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