Украинские диверсанты проникли на территорию ДНР

Ранее в понедельник представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о том, что здания школ в двух районах Донецка пострадали в результате обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ).



