Диверсанты ВСУ взорвали склад ракетно-артиллерийского вооружения в ДНР

По данным ведомства, инцидент произошел в Новоазовском районе республики, пишет РИА ФАН. Украинские диверсанты вступили в бой с военнослужащими Народной милиции ДНР.

Ранее стало известно, что в результате обстрелов ВСУ в Донецке погибли два человека, напоминает Ura.ru. По данным Народной милиции ДНР, при обстреле населенного пункта Коминтерново погиб военнослужащий, жертвой атаки на поселок шахты «Трудовская» стал мирный житель.

