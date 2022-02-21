Диверсанты ВСУ взорвали склад ракетно-артиллерийского вооружения в ДНР

Диверсионная группа Вооруженных сил Украины (ВСУ) попыталась прорваться на территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), в результате был подорван склад ракетно-артиллерийского вооружения. Об этом сообщает Министерство госбезопасности ДНР.

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По данным ведомства, инцидент произошел в Новоазовском районе республики, пишет РИА ФАН. Украинские диверсанты вступили в бой с военнослужащими Народной милиции ДНР.

Ранее стало известно, что в результате обстрелов ВСУ в Донецке погибли два человека, напоминает Ura.ru. По данным Народной милиции ДНР, при обстреле населенного пункта Коминтерново погиб военнослужащий, жертвой атаки на поселок шахты «Трудовская» стал мирный житель.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДонбассВзрывВСУДНР
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