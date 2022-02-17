ЛНР: Ситуация на линии соприкосновения существенно обострилась

Ситуация на линии соприкосновения сильно обострилась, так как Киев пытается начать эскалацию конфликта. Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР.

Представители ведомства обратились к международным наблюдателям с призывами зафиксировать факты обстрелов со стороны ВСУ. В ЛНР также потребовали принять меры для прекращения конфликта.

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До этого в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) рассказали, что украинские военные нанесли удары по четырем населенным пунктам республики, передает RT.

Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в случае украинской агрессии на Донбассе Россия ответит ударами с севера, которые приведут к разделению Украины.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НападениеВСУВойна В ДонбассеУкраинаЛНР
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