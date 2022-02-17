ЛНР: Ситуация на линии соприкосновения существенно обострилась

Ситуация на линии соприкосновения сильно обострилась, так как Киев пытается начать эскалацию конфликта. Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР.

Представители ведомства обратились к международным наблюдателям с призывами зафиксировать факты обстрелов со стороны ВСУ. В ЛНР также потребовали принять меры для прекращения конфликта.