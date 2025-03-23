В районах Ростовской области ввели режим ЧС для устранения последствий атак БПЛА
23 марта 202515:59
В Ростове-на-Дону и районах области ввели режим ЧС для устранения последствий атак БПЛА, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.
Речь идет о Сальском, Тарасовском и Морозовском районах.
Ранее Слюсарь сообщил, что в регионе в результате атаки БПЛА на машину погиб человек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru