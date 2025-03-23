В районах Ростовской области ввели режим ЧС для устранения последствий атак БПЛА

В Ростове-на-Дону и районах области ввели режим ЧС для устранения последствий атак БПЛА, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

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Речь идет о Сальском, Тарасовском и Морозовском районах.

Ранее Слюсарь сообщил, что в регионе в результате атаки БПЛА на машину погиб человек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь
ТЕГИ:УкраинаВСУОбстрелРостов-на-Дону

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