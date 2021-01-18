В Португалии за сутки умерло рекордное число пациентов с COVID

Отмечается, что за сутки умерло 167 человек с положительным результатом теста на коронавирус. Всего с начала пандемии в стране умерли более 9 тысяч человек.

Ранее 15 января сообщалось, что количество погибших из-за коронавирусной инфекции в мире превысило два миллиона. Такие данные привел университет Джонса Хопкинса, статистика которого опирается на данные федеральных и местных властей США и открытые источники.



