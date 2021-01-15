Попова рассказала об идущих дискуссиях о «иммунных паспортах»

Внедрение «иммунных паспортов» из-за пандемии коронавируса является темой для обсуждения. Об этом в ходе Гайдаровского форума сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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По ее словам, соответствующие дискуссии уже идут.

Также глава ведомства заявила, что точной даты окончания пандемии коронавируса никто не знает, назвав ее «тайной за семью печатями», передает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПаспортКоронавирусРоспотребнадзор
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