Попова рассказала об идущих дискуссиях о «иммунных паспортах»
15 января 202111:01
Внедрение «иммунных паспортов» из-за пандемии коронавируса является темой для обсуждения. Об этом в ходе Гайдаровского форума сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, соответствующие дискуссии уже идут.
Также глава ведомства заявила, что точной даты окончания пандемии коронавируса никто не знает, назвав ее «тайной за семью печатями», передает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru