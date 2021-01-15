Количество погибших от COVID-19 в мире превысило 2 млн

Количество погибших из-за коронавирусной инфекции в мире превысило два миллиона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой университет Джонса Хопкинса, статистика которого опирается на данные федеральных и местных властей США и открытые источники.

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По данным на 15 января точное число скончавшихся с положительным тестом на COVID-19 в мире составило 2 000 905 человек. Всего зафиксировано 93 418 283 случая заражения коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В России в настоящий момент зарегистрирован 3 520 531 случай коронавируса.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
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