«Маленькая сумма». В антикоррупционном комитете оценили претензии следствия к Раковой

«Давайте посмотрим. Ожидать (проверок - прим. НСН) надо всегда. Для тех программ, которые существуют, это маленькая сумма. Но, скорее всего, это просто доказанный эпизод, а дальше сумма может меняться и увеличиваться в разы, в том числе в рамках следствия. Потому что возбуждение бывает в чистом виде по факту, который уже доказан и практически «неубиваемый», тем более, что фигура очень серьезная, а потом сумма может меняться. Это учителя получают не очень много, а на различные проекты суммы выделяются огромные», - сказал Кабанов.

При этом он высказал мнение, что процесс в отношении топ-менеджера не очень повредит репутации Сбербанка.

«Это не самый высокий уровень, у нас есть и министры и замминистра. У Сбербанка уже есть некоторые проколы, и особо сильно на его репутацию это не повлияет», - заключил собеседник «Радиоточки НСН»

Как сообщил источник РИА Новости, Ракову подозревают в мошенничестве с заключенными в 2019 году госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 миллионов рублей.