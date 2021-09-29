«Маленькая сумма». В антикоррупционном комитете оценили претензии следствия к Раковой
Хищение в Минпросвещения на 50 миллионов рублей – это «неубиваемый факт», а в ходе следствия сумма может возрасти в разы, сказал НСН Кирилл Кабанов.
Минпросвещения РФ могут ждать проверки после того как бывший замминистра стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей, допустил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
Ранее сообщалось, что в отношении экс-замглавы Минпросвещения, вице-президента Сбербанка Марины Раковой возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве с госконтрактами в сфере образования, заключенными, когда она занимала пост замминистра.
«Давайте посмотрим. Ожидать (проверок - прим. НСН) надо всегда. Для тех программ, которые существуют, это маленькая сумма. Но, скорее всего, это просто доказанный эпизод, а дальше сумма может меняться и увеличиваться в разы, в том числе в рамках следствия. Потому что возбуждение бывает в чистом виде по факту, который уже доказан и практически «неубиваемый», тем более, что фигура очень серьезная, а потом сумма может меняться. Это учителя получают не очень много, а на различные проекты суммы выделяются огромные», - сказал Кабанов.
При этом он высказал мнение, что процесс в отношении топ-менеджера не очень повредит репутации Сбербанка.
«Это не самый высокий уровень, у нас есть и министры и замминистра. У Сбербанка уже есть некоторые проколы, и особо сильно на его репутацию это не повлияет», - заключил собеседник «Радиоточки НСН»
Как сообщил источник РИА Новости, Ракову подозревают в мошенничестве с заключенными в 2019 году госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 миллионов рублей.
По его данным, Ракова, занимая пост замминистра просвещения, пролоббировала выделение Фонду новых форм развития образования бюджетных средств, предназначенных на госконтракты по проекту «Учитель будущего».
Отмечается, что Раковой может грозить до десяти лет тюрьмы. При этом в Сбербанке подчеркнули, что дело против топ-менеджера не связано с деятельностью организации.
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