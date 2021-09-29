«Сбербанк» заявил, что дело в отношении Раковой не связано с деятельностью банка

Претензии правоохранителей к вице-президенту «Сбербанка» Марине Раковой не имеют отношения к деятельности банка, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Ранее источники РИА Новости рассказали, что экс-министр замминистра просвещения Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей, на рабочем месте и по месту её жительства были проведены следственные действия. Кроме того, будут проверены контракты на сумму более 150 миллионов рублей, которые были заключены при её участии.

Ракова стала вице-президентом «Сбербанка» в 2020 году. До этого она занимала пост заместителя министра просвещения России.

