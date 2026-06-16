В Подмосковье шесть человек пострадали при атаке дронов ВСУ

По его словам, за ночь и утро над областью сбили 86 БПЛА. Известно, что в поселке Случайный в Электростали пострадали четверо мужчин, двоих госпитализировали, отмечает RT.

«В Котельниках, в микрорайоне Парковый, пострадал 57-летний мужчина. В Воскресенске, в деревне Цибино, пострадала 13-летняя девочка — у нее колото-резаная рана левого бедра», - написал Воробьев на платформе «Макс».

Также губернатор сообщил о повреждениях зданий в Электростали, в деревне Дурыкино в Солнечногорске, в деревне Григорово в Раменском округе, в Черноголовке.

Ранее в Шебекинском округе Белгородской области три человека пострадали в результате атак украинских беспилотников.

