В Подмосковье шесть человек пострадали при атаке дронов ВСУ
Шесть человек, по предварительным данным, пострадали в результате атаки беспилотников в Московской области. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьев.
По его словам, за ночь и утро над областью сбили 86 БПЛА. Известно, что в поселке Случайный в Электростали пострадали четверо мужчин, двоих госпитализировали, отмечает RT.
«В Котельниках, в микрорайоне Парковый, пострадал 57-летний мужчина. В Воскресенске, в деревне Цибино, пострадала 13-летняя девочка — у нее колото-резаная рана левого бедра», - написал Воробьев на платформе «Макс».
Также губернатор сообщил о повреждениях зданий в Электростали, в деревне Дурыкино в Солнечногорске, в деревне Григорово в Раменском округе, в Черноголовке.
Ранее в Шебекинском округе Белгородской области три человека пострадали в результате атак украинских беспилотников.
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