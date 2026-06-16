ВС России взяли под контроль Новый Донбасс в ДНР
16 июня 202612:26
Юлия Савченко
Армия России освободила поселок Новый Донбасс в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказали в Минобороны.
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