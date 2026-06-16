ВС России взяли под контроль Новый Донбасс в ДНР

Армия России освободила поселок Новый Донбасс в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказали в Минобороны.

Армия России освободила Роскошное и Охримовку

Контроль над территорией установили силы группировки войск «Центр», пишет RT.

«В результате активных наступательных действий подразделений... освобожден населенный пункт Новый Донбасс», — указало ведомство.

Ранее Вооруженные силы РФ взяли под контроль населенный пункт Артема в ДНР.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:МинобороныСпецоперацияВооруженные Силы РФ

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