Песков: Если Зеленский готов говорить серьезно, он может приехать в Москву
Президент Украины Владимир Зеленский может прибыть в Москву, если он готов к серьезному разговору об урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отреагировал на сообщения о том, что Зеленский предлагал главе российского государства Владимиру Путину встречу на полях саммита Группы семи. Песков напомнил, что российским лидером «было все сказано, все предложено» украинскому политику.
«Было сказано и несколько раз повторено, что если Зеленский готов говорить ответственно и серьезно - киевскому режиму прекрасно известно, о чем, - то он всегда может приехать в Москву, где его примут», - отметил пресс-секретарь.
Ранее Владимир Путин заявил, что никогда не отказывался от встречи с Зеленским, но не видит смысла встречаться, «чтобы переливать из пустого в порожнее».
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