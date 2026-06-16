В Камышине под Волгоградом 16 человек отравились суши в кафе

Шестнадцать человек обратились к врачам с признаками отравления после употребления суши в кафе в Камышине в Волгоградской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что в числе пострадавших пять несовершеннолетних. Все они обратились за медицинской помощью.

По данным регионального управления Следственного комитета, после появления у посетителей кафе признаков отравления территориальное подразделение Роспотребнадзора провело лабораторные исследования. У восьми человек выявили сальмонеллезную инфекцию. Правоохранители возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

Ранее 70 человек отравились в кафе в Пятигорске, 59 из них получали медицинскую помощь в стационаре.

