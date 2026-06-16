Трамп: США не намерены инвестировать в Иран

Ранее СМИ сообщили, что Вашингтон может разрешить создание инвестиционного фонда для Ирана на $300 млрд.

По словам Трампа, Соединенные Штаты не вложат средства в Иран, и слухи об этом «просто смехотворны».

«Мы имеем право однажды вмешаться и сделать что-то, если я или кто-то другой захочет что-то сделать, но мы не вкладываем никаких денег», - цитирует политика ТАСС.

Ранее Трамп заявил, его «никогда не заботила» смена власти в Иране. По его словам, нынешнее руководство республики - уже третье, с которым США имеют дело, и оно «наиболее разумное».

