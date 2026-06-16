Трамп: США не намерены инвестировать в Иран
США не берут на себя обязательств по инвестициям в Иран в рамках меморандума с республикой. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
Ранее СМИ сообщили, что Вашингтон может разрешить создание инвестиционного фонда для Ирана на $300 млрд.
По словам Трампа, Соединенные Штаты не вложат средства в Иран, и слухи об этом «просто смехотворны».
«Мы имеем право однажды вмешаться и сделать что-то, если я или кто-то другой захочет что-то сделать, но мы не вкладываем никаких денег», - цитирует политика ТАСС.
Ранее Трамп заявил, его «никогда не заботила» смена власти в Иране. По его словам, нынешнее руководство республики - уже третье, с которым США имеют дело, и оно «наиболее разумное».
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