Неэффективные линейные специалисты на производстве пока могут не опасаться увольнения из-за дефицита кадров, в офисах такое встречается крайне редко, заявил НСН HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян.

Российские компании могут продолжить держать неэффективных сотрудников еще два–четыре года из-за дефицита кадров, пишет «Газета.Ru». Но эксперты не считают такую практику устойчивой. По их мнению, так бизнес вынужден приспосабливаться к структурному дефициту кадров. По разным оценкам, российской экономике не хватает от 1,5 млн до 4,8 млн работников.

«Неэффективных сотрудников держат в промышленности, на производстве, на стройке. В тех сегментах, где есть острый кадровый голод. Руководство компаний часто закрывает глаза на слабую продуктивность, лишь бы не потерять хоть какого-то человека на смене. Их оставляют не столько из-за лояльности, а только из-за страха, что заменить их будет некем. Есть дефицит швей, сварщиков, курьеров, разнорабочих, операторов производства, комплектовщиков, грузчиков, строителей. В офисном сегменте такое крайне редко бывает. Там чаще речь идет не о массовом удержании, а об очень редких специалистах: бухгалтере, снабженце, мастере участка, кадровике, который всех знает и является лидером общественного мнения внутри», - рассказал Мурадян.