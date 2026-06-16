До первой удобной замены: Почему в России не увольняют неэффективных сотрудников
В моногородах опасаются не найти им замены в условиях дефицита кадров, заявил НСН HR-эксперт Гарри Мурадян.
Неэффективные линейные специалисты на производстве пока могут не опасаться увольнения из-за дефицита кадров, в офисах такое встречается крайне редко, заявил НСН HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян.
Российские компании могут продолжить держать неэффективных сотрудников еще два–четыре года из-за дефицита кадров, пишет «Газета.Ru». Но эксперты не считают такую практику устойчивой. По их мнению, так бизнес вынужден приспосабливаться к структурному дефициту кадров. По разным оценкам, российской экономике не хватает от 1,5 млн до 4,8 млн работников.
«Неэффективных сотрудников держат в промышленности, на производстве, на стройке. В тех сегментах, где есть острый кадровый голод. Руководство компаний часто закрывает глаза на слабую продуктивность, лишь бы не потерять хоть какого-то человека на смене. Их оставляют не столько из-за лояльности, а только из-за страха, что заменить их будет некем. Есть дефицит швей, сварщиков, курьеров, разнорабочих, операторов производства, комплектовщиков, грузчиков, строителей. В офисном сегменте такое крайне редко бывает. Там чаще речь идет не о массовом удержании, а об очень редких специалистах: бухгалтере, снабженце, мастере участка, кадровике, который всех знает и является лидером общественного мнения внутри», - рассказал Мурадян.
Тенденция удержания неэффективных сотрудников характерна для моногородов с градообразующими предприятиями. Однако она не будет длительной, потому что приведет к падению производительности труда и убыткам в перспективе.
«В этом заинтересованы предприятия, которым очень тяжело привлеченных новых сотрудников: «Росатом», «Автоваз», «Алроса»... Таким работникам могут сдерживать зарплату, переводить на менее ответственные задачи или держать до первой удобной замены. Это выгодно бизнесу только краткосрочно, потому что дешевле сохранить сотрудников, чем потом нести убытки из-за поиска новых и восстановления процессов. Но долго это продлиться не может, потому что снижает производительность труда и маскирует реальный дефицит кадров. Проблема сохранится до того момента, пока не придет новый поток людей», - прогнозирует Мурадян.
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