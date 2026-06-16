Великобритания намерена поставить обогащенный уран для АЭС Украины

Великобритания намерена поставить обогащенный уран для АЭС Украины на 210 млн фунтов стерлингов (около 281,4 млн долларов). Об этом сообщает канцелярия британского премьера Кира Стармера.

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Речь идёт о поставках обогащенного урана украинской компании «Энергоатом» с целью «обеспечения работы украинских АЭС в течение следующих двух лет» в рамках программы экспортного финансирования.

«Соглашение имеет решающее значение для энергобезопасности Украины... а также способствует сохранению рабочих мест и развитию экспорта в Великобритании», - говорится в сообщении.

Сделка была согласована во время визита украинского лидера Владимира Зеленского в Лондон. Реализация соглашения будет финансироваться за счет средств Агентства экспортного кредитования Великобритании (UK Export Finance).

Ранее Россия и Казахстан подписали соглашения о совместной работе по проекту возведения АЭС в республике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / AP / Carl Court
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