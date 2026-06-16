Великобритания намерена поставить обогащенный уран для АЭС Украины

Речь идёт о поставках обогащенного урана украинской компании «Энергоатом» с целью «обеспечения работы украинских АЭС в течение следующих двух лет» в рамках программы экспортного финансирования.

«Соглашение имеет решающее значение для энергобезопасности Украины... а также способствует сохранению рабочих мест и развитию экспорта в Великобритании», - говорится в сообщении.

Сделка была согласована во время визита украинского лидера Владимира Зеленского в Лондон. Реализация соглашения будет финансироваться за счет средств Агентства экспортного кредитования Великобритании (UK Export Finance).

Ранее Россия и Казахстан подписали соглашения о совместной работе по проекту возведения АЭС в республике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

