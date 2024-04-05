В Подмосковье пять мостов подтопило паводком

Пять мостов, 13 автомобильных дорог и 682 приусадебных участка находятся в зонах подтопления паводковыми водами на территории Подмосковья. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

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Отмечается, что эвакуация жителей и перегон скота пока не планируются. Согласно данным, в зону подтопления не попали потенциально опасные и социально значимые объекты. В ликвидации последствий подтопления участвуют 142 человека и 59 единиц техники.

Ранее сообщалось, что автомобильный мост через реку Молодильню разрушился в подмосковном городе Истра из-за паводка. Часть моста провалилась, на конструкции образовалась яма и множество трещин, однако обошлось без пострадавших. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что все главы российских регионов на личном уровне принимают участие в борьбе с последствиями паводков, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ПодмосковьеРоссия

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