Автомобильный мост провалился в Подмосковье
1 апреля 202417:02
Автомобильный мост через реку Молодильню разрушился в подмосковном городе Истра из-за паводка. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на главное управление МЧС России по Московской области.
Отмечается, что инцидент произошел в 13:30 по местному времени 1 апреля. Часть моста провалилась, на конструкции образовалась яма и множество трещин, однако обошлось без пострадавших.
Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко объявил, что в регионе вводится режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба из-за паводка.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru