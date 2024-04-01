Автомобильный мост провалился в Подмосковье

Автомобильный мост через реку Молодильню разрушился в подмосковном городе Истра из-за паводка. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на главное управление МЧС России по Московской области.

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Отмечается, что инцидент произошел в 13:30 по местному времени 1 апреля. Часть моста провалилась, на конструкции образовалась яма и множество трещин, однако обошлось без пострадавших.

Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко объявил, что в регионе вводится режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба из-за паводка.

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ФОТО: Глава городского округа Истра Татьяна Витушева
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